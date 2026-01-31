Blanco in ospedale | Ho preso dai miei genitori La foto completamente nudo e il messaggio criptico

Blanco finisce in ospedale, e sui social condivide una foto molto diretta. È nudo, senza veli, e il messaggio che accompagna il post sembra criptico. I fan si sono subito preoccupati, chiedendosi cosa sia successo. Il cantante ha spiegato di aver preso qualcosa dai suoi genitori, ma ancora non chiarisce cosa. La pubblicazione ha scatenato molte domande tra chi lo segue, e ora si aspetta un suo intervento per capire meglio le sue condizioni.

Blanco torna a far parlare di sé. Il cantante ha condiviso su Instagram una foto che ha subito catturato l'attenzione dei fan. Completamente nudo come mamma l'ha fatto, pixelato nelle parti intime, con il corpo contratto in un urlo, l'artista appare in quello che sembra essere un letto d'ospedale. Accanto a lui un letto sfatto, un borsone dietro le spalle e al braccio un braccialetto bianco, tipico dei pazienti in ospedale. Il dettaglio della stanza ospedaliera ha subito sollevato interrogativi (e qualche preoccupazione) sul suo stato di salute, anche perché negli ultimi mesi il cantante aveva dovuto cancellare alcuni concerti a settembre per problemi di salute, che lui stesso aveva definito «niente di grave». Blanco posta una foto nudo mentre è in ospedale, moltissimi i commenti ma non mancano le critiche: Cattivo gusto. Il cantante condivide uno scatto provocatorio mentre si trova in ospedale, scatenando reazioni contrastanti tra i fan. Blanco in ospedale, la foto completamente nudo e il messaggio criptico: «Ho preso dai miei genitori». Il commento di Emma Marrone. Un'immagine che ha lasciato i fan senza fiato e ha acceso immediatamente il tam tam del gossip. Blanco, il giovane talento bresciano noto per la sua irriverenza e la sua capacità. Blanco completamente nudo in ospedale: la foto social che preoccupa i fan del cantante. MUSICA LEGGERISSIMA. Quando un artista posta una foto nudo in ospedale (con pixel strategico) succedono sempre due cose: tutti parlano di tutto tranne che della musica, e i commenti si dividono tra "tutto ok" e "ok, ma perché così". Stavolta è Blanco.

