Sposarsi in Birkenstock? Adesso è realtà Ecco la capsule collection bridal per andare all' altare in totale comodità

Da vanityfair.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora puoi sposarti indossando le scarpe di sempre. Birkenstock ha lanciato una capsule collection bridal, con sandali in bianco, decorati con perle, fiocchi e tessuti eleganti come raso e chiffon. La collaborazione con il brand newyorkese Danielle Frankel porta il comfort sull’altare, anche per chi non vuole rinunciare allo stile. I puristi storceranno il naso, ma molti sposi festeggiano già questa novità.

La soluzione è quella di rifugiarsi in soluzioni più pratiche, magari dotate di plateau per un maggior comfort o, addirittura, optare per un repentino cambio scarpe a metà giornata, infilandosi comode flat shoes. E se l'alternativa definitiva fosse quella di arrivare all'altare in Birkenstock, le scarpe per eccellenza votate alla comodità? Più che una vaga ipotesi, questa è già realtà e a renderla tale sono stati Danielle Frankel Hirsch, fondatrice dell'omonimo brand di abiti da sposa, e la stessa Birkenstock, che ha creato per questa speciale collaborazione con l'atelier di New York una capsule collection studiata ad hoc, composta da quattro iconici modelli del marchio e due silhouette esclusive disegnate per Danielle Frankel. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

sposarsi in birkenstock adesso 232 realt224 ecco la capsule collection bridal per andare all altare in totale comodit224

© Vanityfair.it - Sposarsi in Birkenstock? Adesso è realtà. Ecco la capsule collection bridal per andare all'altare in totale comodità

Approfondimenti su Birkenstock Collection

Mandarina Duck celebra Sandokan con la capsule collection

Intimissimi, la speciale capsule collection è un'ode al burgundy

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Birkenstock Collection

Argomenti discussi: Birkenstock lancia le scarpe da sposa e sono già virali.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.