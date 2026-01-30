Sposarsi in Birkenstock? Adesso è realtà Ecco la capsule collection bridal per andare all' altare in totale comodità

Ora puoi sposarti indossando le scarpe di sempre. Birkenstock ha lanciato una capsule collection bridal, con sandali in bianco, decorati con perle, fiocchi e tessuti eleganti come raso e chiffon. La collaborazione con il brand newyorkese Danielle Frankel porta il comfort sull’altare, anche per chi non vuole rinunciare allo stile. I puristi storceranno il naso, ma molti sposi festeggiano già questa novità.

La soluzione è quella di rifugiarsi in soluzioni più pratiche, magari dotate di plateau per un maggior comfort o, addirittura, optare per un repentino cambio scarpe a metà giornata, infilandosi comode flat shoes. E se l'alternativa definitiva fosse quella di arrivare all'altare in Birkenstock, le scarpe per eccellenza votate alla comodità? Più che una vaga ipotesi, questa è già realtà e a renderla tale sono stati Danielle Frankel Hirsch, fondatrice dell'omonimo brand di abiti da sposa, e la stessa Birkenstock, che ha creato per questa speciale collaborazione con l'atelier di New York una capsule collection studiata ad hoc, composta da quattro iconici modelli del marchio e due silhouette esclusive disegnate per Danielle Frankel. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

