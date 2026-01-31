Biasci dopo Avellino-Cesena 3-1 | Il Partenio deve essere la nostra forza

Dopo il successo per 3-1 contro il Cesena al Partenio-Lombardi, Tommaso Biasci si ferma a parlare in mixed zone. L’attaccante sottolinea che il pubblico di casa deve essere il vero vantaggio della squadra, e invita i compagni a usare l’entusiasmo del tifo come spinta per migliorare ancora. Biasci è convinto che il Partenio possa fare la differenza nelle prossime partite.

Dopo il 3-1 con cui l’Avellino ha superato il Cesena al Partenio-Lombardi, Tommaso Biasci si presenta in mixed zone e parte dal momento attraversato dalla squadra. “Siamo consapevoli del nostro percorso. Sapevamo dall’inizio del campionato di dover affrontare momenti belli e momenti brutti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Avellino Cesena

Questa sera al Partenio-Lombardi l’Avellino ha preso subito in mano la partita.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Avellino Cesena

Argomenti discussi: Avellino-Cesena, Biancolino vuole il ritorno al successo; Avellino-Cesena, le probabili formazioni: le scelte di mister e modulo alla 22ª giornata; Avellino-Cesena, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di mister Biancolino; Avellino-Cesena: le probabili formazioni, lupi chiamati al rilancio.

Super Biasci lancia l’Avellino (3-1) alla vittoria contro il CesenaTriplice fischio finale. Dopo due stop di fila, l'Avellino torna alla vittoria battendo (3-1) il Cesena al Partenio- Lombardi grazie alla superba tripletta di Biasci dopo essere passata in svantaggi ... corriereirpinia.it

Cesena, disastro ad Avellino: una tripletta di Biasci affonda i bianconeriMignani lascia Blesa in tribuna, ormai con le valigie in mano, e schiera Olivieri, che porta in vantaggio. Poi si scatena l’attaccante dei Lupi. I ragazzi di Mignani subiscono la quarta sconfitta in 5 ... ilrestodelcarlino.it

31-2-2026 serie B : AVELLINO - cesena - facebook.com facebook