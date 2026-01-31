Biasci dopo Avellino-Cesena 3-1 | Il Partenio deve essere la nostra forza

Dopo il successo per 3-1 contro il Cesena al Partenio-Lombardi, Tommaso Biasci si ferma a parlare in mixed zone. L’attaccante sottolinea che il pubblico di casa deve essere il vero vantaggio della squadra, e invita i compagni a usare l’entusiasmo del tifo come spinta per migliorare ancora. Biasci è convinto che il Partenio possa fare la differenza nelle prossime partite.

Dopo il 3-1 con cui l'Avellino ha superato il Cesena al Partenio-Lombardi, Tommaso Biasci si presenta in mixed zone e parte dal momento attraversato dalla squadra. "Siamo consapevoli del nostro percorso. Sapevamo dall'inizio del campionato di dover affrontare momenti belli e momenti brutti.

