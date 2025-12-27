Bari-Avellino Biasci | Recuperare il gol e muovere la classifica è importante

Tommaso Biasci mette in luce il valore del pareggio ottenuto a Bari, sottolineando come l’1-1 non sia solo un risultato, ma anche un segnale di continuità nel percorso della squadra.«Sì, sì, è stato importante aver recuperato la partita. Non era una gara semplice – racconta l’attaccante. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Bari-Avellino, Biasci: “Recuperare il gol e muovere la classifica è importante”

