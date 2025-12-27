Bari-Avellino Biasci | Recuperare il gol e muovere la classifica è importante

Tommaso Biasci mette in luce il valore del pareggio ottenuto a Bari, sottolineando come l’1-1 non sia solo un risultato, ma anche un segnale di continuità nel percorso della squadra.«Sì, sì, è stato importante aver recuperato la partita. Non era una gara semplice – racconta l’attaccante. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bari-Avellino, Biasci: “Recuperare il gol e muovere la classifica è importante” Leggi anche: Bari-Avellino 1-1: Dickmann apre, Biasci risponde Leggi anche: Avellino-Palermo, Biasci: “Prestazione importante, c’è rammarico ma il punto va preso” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bari-Avellino: probabili formazioni e dove vederla in tv; Bari-Avellino: un attaccante out verso l'ultima sfida del 2025; Bari-Avellino: le probabili formazioni, jolly Cancellotti per due soluzioni; Avellino, Biasci: C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. Biasci risponde a Dickmann. Pari stretto per l’Avellino a Bari - Succede tutto nel secondo tempo: Biasci risponde a Dickmann. orticalab.it

Biasci riprende il Bari: al San Nicola è 1 a 1 - La squadra di Biancolino, in svantaggio dall’inizio della ripresa, è salvata dal goal del solito Biasci in una gara che ha visto le due cercar ... irpinianews.it

Bari-Avellino 1-1: diretta live e risultato finale | Serie B - Avellino di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Bari-Avellino: termina 1-1 al San Nicola x.com

Telesveva. . +++SERIE B IN CAMPO, LIVE DAL SAN NICOLA PER BARI-AVELLINO - SERIE C, CASARANO CERCA ATTACCANTI. MERCATO AMARCORD PER IL FOGGIA - SERIE D, D’ANGELO E DE SANZO RACCONTANO I PROGETTI DI FIDELIS E NA - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.