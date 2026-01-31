Dopo la vittoria contro il Cesena, Biancolino mette in chiaro che l’Avellino non era né una squadra fenomenale prima, né lo è diventata ora. A fine partita, l’attaccante non si lancia in grandi proclami, ma sottolinea come la squadra abbia ritrovato compattezza e fiducia, elementi che contano più di ogni risultato. Biancolino ribadisce che non si può mai considerare un gruppo perfetto, ma che il vero passo avanti si fa lavorando giorno dopo giorno.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre punti pesanti e una risposta che vale più del risultato. Dopo la vittoria contro il Cesena, l’Avellino ritrova compattezza e fiducia, come sottolineato da Raffaele Biancolino nella conferenza stampa post gara. Il tecnico biancoverde parte dall’analisi del match, elogiando la reazione della squadra dopo un avvio in salita: “È stata una prova esemplare dopo due partite negative sotto il profilo dei risultati. Abbiamo affrontato una squadra forte, siamo andati sotto di un gol, ma abbiamo saputo reagire. Sono tre punti importanti per raggiungere il nostro obiettivo”. Biancolino allarga poi il discorso al momento attraversato dall’Avellino, invitando a non farsi trascinare dagli estremi giudizi: “Non eravamo dei fenomeni contro la Samp, ma non eravamo scarsi contro Carrarese e Spezia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancolino: “Non eravamo fenomeni prima, né scarsi adesso”

Approfondimenti su Biancolino Avellino

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Biancolino Avellino

Biancolino: Risposta importante, non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni ora. C'è da combattere su ogni pallaRaffaele Biancolino, allenatore dell'Avellino, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Cesena. Queste le sue parole: Prova importante, di mautirà. contro una squadra forte. Siamo stati b ... msn.com

Avellino, Biancolino: Percorso resta positivo, ringrazio i ragazzi. Pensiamo già alla prossimaRaffaele Biancolino si presenta in mixed zone con il peso della sconfitta. Avellino-Carrarese è finita 1-2 e il tecnico parte dal confronto con le ultime uscite. Sicuramente non eravamo brillanti ... tuttomercatoweb.com

L’elenco diramato da mister Raffaele Biancolino https://www.usavellino1912.com/spezia-avellino-i-convocati-di-mister-raffaele-biancolino/ #usavellino1912 #Branco - facebook.com facebook