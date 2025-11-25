Feliciano Lopez | Prima eravamo noi spagnoli a dominare il tennis adesso è il turno dell' Italia

Il direttore delle Final 8: "Davis ogni due anni? No, meglio questo format. La coppa senza i big non è un problema perché ha sempre un grande fascino: si gioca per il piacere di farlo, non per soldi o punti Atp. È azzurro il modello da copiare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Feliciano Lopez: “Prima eravamo noi spagnoli a dominare il tennis, adesso è il turno dell'Italia"

