Feliciano Lopez | Prima eravamo noi spagnoli a dominare il tennis adesso è il turno dell' Italia

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore delle Final 8: "Davis ogni due anni? No, meglio questo format. La coppa senza i big non è un problema perché ha sempre un grande fascino: si gioca per il piacere di farlo, non per soldi o punti Atp. È azzurro il modello da copiare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

feliciano lopez prima eravamo noi spagnoli a dominare il tennis adesso 232 il turno dell italia

© Gazzetta.it - Feliciano Lopez: “Prima eravamo noi spagnoli a dominare il tennis, adesso è il turno dell'Italia"

Leggi anche questi approfondimenti

Feliciano Lopez: “Non vedo nessuno in grado di sfidare Sinner e Alcaraz. Coppa Davis biennale? Ascoltiamo tutti…” - Feliciano Lopez, ex tennista di alto livello e attuale direttore della Final Eight di Coppa Davis a Bologna, ha approfondito diversi temi in conferenza ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Feliciano Lopez Prima Eravamo