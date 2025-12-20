Basket Serie C scontro al vertice Galvi Lissone e Academy Varese si giocano il secondo posto

Vale il secondo posto e il titolo di vicecampioni d’inverno, alle spalle della capolista (irraggiungibile) Cermenate, la super-sfida di questa sera (ore 21) al Palafarè tra la Galvi Lissone e l’Academy Varese. Entrambe sono appaiate in classifica a quota 20, c’è anche Cerro Maggiore che non avrà vita facile contro la Robur Varese per un ultimo turno di andata di Serie C tutto da gustare. Posticipa invece a domani sera alle 18.30 il Basket Seregno costretto però a emigrare fino a Cantù (centro sportivo “Toto Caimi“) per onorare la sfida casalinga contro la Edimes Pavia. Nel girone orientale la Fortitudo Busnago deve obbligatoriamente tornare alla vittoria per scongiurare proprio in extremis l’ultimo posto al giro di boa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie C, scontro al vertice. Galvi Lissone e Academy Varese si giocano il secondo posto Leggi anche: Basket Serie C. Galvi Lissone da sballo. Male Seregno e Busnago Leggi anche: Basket femminile, Serie A1: Brescia e Roseto si giocano un posto in Coppa Italia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Basket Serie A, 12ª giornata: scontro diretto in vetta, c'è Brescia-Virtus; Serie C: Bottegone continua a risalire, Agliana sconfitta in casa; Serie C Femminile Lazio: Domus Mulieris sconfitta dalle Frecce Romane; Dragons, passo falso. Sconfitta a Livorno. Basket Serie C, scontro al vertice. Galvi Lissone e Academy Varese si giocano il secondo posto - Vale il secondo posto e il titolo di vicecampioni d’inverno, alle spalle della capolista (irraggiungibile) Cermenate, la super- sport.quotidiano.net

Basket serie c. Pisaurum e Falconara contro titani e Angels - È l’ultimo turno dell’andata, e San Marino e Santarcangelo hanno bisogno di punti per navigare un po’ meglio in ... sport.quotidiano.net

Basket, in Serie C va in scena l'ultimo turno del 2025 - Va in scena nel weekend l’ultimo turno del 2025 del campionato di Serie C Unica, con una classifica cortissima e diversi incroci che potrebbero rimescolare per l'ennesima volta le carte nelle zone ... unionesarda.it

Sale la tensione all’interno della Lega Basket Serie A dopo il duro botta e risposta tra la Trapani Shark e le altre 15 società del massimo campionato, intervenute con una nota congiunta a sostegno del presidente LBA - facebook.com facebook

Pronti per la 12ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.