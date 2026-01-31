Basket serie A2 | Juvi Cremona-BiEmme Service 79-66 | Libertas nervosa al PalaRadi esulta Bechi

La Juvi Cremona vince contro la Libertas Livorno 79-66 e mantiene l’imbattibilità nel girone di ritorno. La squadra di casa gioca una partita solida, mentre gli ospiti accusano nervosismo e alcune decisioni arbitrali discutibili. La Libertas si ferma a Cremona, lasciando spazio alla voglia di rivalsa dei padroni di casa.

La corsa della Libertas Livorno si ferma a Cremona. Gli amaranto cedono 79-76 al cospetto di un'ottima Juvi, decisamente la squadra più in forma del campionato e ancora imbattuta nel girone di ritorno, ma possono recriminare per una partita pesantemente condizionata da un arbitraggio.🔗 Leggi su Livornotoday.it

