Basket Nella Divisione regionale 1 I Legends di Rossi cercano il riscatto contro il Viareggio

I Legends di Rossi affrontano questa sera il Viareggio nel match di anticipo della 13ª giornata della Divisione regionale 1 di basket. La squadra cerca il riscatto in casa, al palazzetto di Avenza, alle ore 21, in una sfida fondamentale per i loro obiettivi stagionali.

Missione sganciamento per i Legends che questa sera (palazzetto di Avenza, ore 21) ospitano il Viareggio per l’anticipo della 13ª giornata della Divisione regionale 1 di basket. Dopo le ultime vicende (sconfitta a Donoratico, vittoria a tavolino con la Libertas Lucca e ancora sconfitta a Calcinaia) la squadra di coach Guglielmo Rossi (nella foto) vuole tornare a vincere sul campo (tre dei quattro successi sono arrivati tra le mura amiche). E il calendario propone i versiliesi che in classifica sono a pari punti con i gialloviola a quota 10 ma che però vantano una migliore differenza canestri (-10 contro i -70 dei carraresi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Nella Divisione regionale 1. I Legends di Rossi cercano il riscatto contro il Viareggio

