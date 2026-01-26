Soundscapes 2026 diciotto concerti | al via con Joe Barbieri

Soundscapes 2026 è la stagione musicale organizzata dall’associazione Aps Nel Gioco del Jazz, che propone un ciclo di diciotto concerti. L’apertura è prevista per sabato 31 gennaio al Teatro Forma di Bari, con l’esibizione di Joe Barbieri. La rassegna, sostenuta dal Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari, mira a offrire un percorso musicale di qualità nel territorio pugliese.

Sarà Joe Barbieri a inaugurare sabato 31 gennaio, al Teatro Forma di Bari, la stagione «Soundscapes 2026» dell’associazione Aps Nel Gioco del Jazz diretta da Pietro Laera e presieduta da Donato Romito con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari. Il raffinato artista napoletano, che da outsider della canzone italiana d’autore, contaminata di jazz e world music, ha conquistato il pubblico con poesia e eleganza, presenterà i brani del suo disco più recente «Big Bang» e il meglio del suo repertorio, accompagnato da Daniele Sorrentino (basso), Pietro Lussu (pianoforte Rhodes) e Bruno Marcozzi (batteria).🔗 Leggi su Baritoday.it

