Baranzate gli clonano la carta di credito e gli svuotano il conto
Un giovane di 23 anni di Baranzate ha scoperto di aver subito una truffa con la clonazione della carta di credito. In pochi minuti, i suoi risparmi sono spariti: 3.000 euro sono stati prelevati senza il suo consenso. La vittima si è rivolta alle forze dell’ordine, mentre la banca sta cercando di capire come sia stato possibile. La paura ora è che altri clienti possano aver subito lo stesso tipo di frode.
E’ stata un’esperienza davvero spiacevole quella che ha vissuto un giovane baranzatese di 23 anni che lavora da tempo e che era riuscito a risparmiare una certa cifra sul proprio conto corrente bancario: il ragazzo infatti si è visto “svuotare” il conto, che è stato prosciugato di ben tremila euro senza che lui se ne. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
