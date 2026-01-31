Tari non pagata ecco dopo quanti anni va in prescrizione

La tassa sui rifiuti a Roma sta facendo discutere di nuovo. La questione riguarda i tempi di prescrizione: dopo quanti anni si può considerare ormai scaduto il diritto di chiedere il pagamento di una Tari non pagata? La risposta non è sempre semplice e dipende da vari fattori, ma molti cittadini si chiedono se il tempo a disposizione sia ormai scaduto.

Roma, 30 gen. (AdnkronosLabitalia) - La Tari, acronimo di Tassa rifiuti, rappresenta il tributo locale destinato alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale tassa è riscossa dai Comuni e viene pagata dai proprietari o detentori di immobili in grado di produrre rifiuti, indipendentemente dall'uso effettivo degli stessi. Ma quando si prescrive la Tari? La Tari, come tutti i tributi locali, è soggetta a prescrizione – così come altre tasse, tra cui l'Imu. La normativa vigente stabilisce che la Tari si prescrive in un termine di 5 anni. Questo significa che, trascorsi 5 anni dal momento in cui il pagamento doveva essere effettuato, il Comune non può più richiedere il pagamento della tassa.

