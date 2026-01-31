Ballarò pavimentazione a rischio crollo vicino a un liceo

La strada vicino al liceo Benedetto Croce a Ballarò si deteriora di giorno in giorno. Dopo molte segnalazioni, il pavimento si sgretola e rischia di crollare. La situazione preoccupa studenti, residenti e commercianti che temono un incidente. La strada è ormai in condizioni critiche e nessuno sembra aver preso provvedimenti. La gente si chiede quanto dovrà ancora aspettare prima che intervengano.

Dopo svariate segnalazioni la situazione in via Benfratelli, a pochi passi dal liceo Benedetto Croce, in zona Ballarò, continua a peggiorare. Serve un intervento tempestivo, la pavimentazione sta cedendo. Così si rischia il peggio.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

