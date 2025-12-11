Allarme a Miseglia | Le case a rischio crollo

A Miseglia Bassa, i residenti affrontano una nuova minaccia: il rischio di crollo delle abitazioni. Dopo problemi di polveri sottili e traffico intenso, ora si aggiunge la preoccupazione per possibili frane, creando un clima di crescente insicurezza e preoccupazione tra la comunità locale.

Carrara, 11 dicembre 2025 – Non c’è pace per i residenti di Miseglia Bassa. Non bastavano le polveri sottili e il continuo passaggio dei camion a togliere il sonno, ora c’è anche il rischio frana. Una nuova preoccupazione che sta mettendo in ansia le numerose famiglie che abitano sopra la Pesa proprio dove ci sono case private e popolari. L’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha fatto tagliare la folta vegetazione che correva lungo la strada della ex marmifera e in parte di via Carriona, secondo i residenti però disboscando un po’ troppo il crinale. La paura è che in caso di piogge abbondanti il crinale senza più vegetazione a fare da collante, possa crollare portandosi dietro le abitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it