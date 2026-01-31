Badia del Vento Tess contro Legambiente

Inizia una polemica tra Tess e Legambiente sulla centrale eolica di Badia del Vento. La coalizione, che riunisce diversi enti e associazioni, respinge le affermazioni dell’associazione ambientalista sulla fattibilità e gli impatti dell’impianto. La questione è calda, con le parti che si scontrano sul progetto di sette torri alte 180 metri, posizionate tra Toscana ed Emilia Romagna.

di Claudio Roselli Coalizione Tess (Transizione Ecologica Senza Speculazione, della quale fanno parte molti enti e associazioni) in aperto contrasto con le affermazioni di Legambiente sull’impianto eolico " Badia del Vento ", quello che prevede l’installazione di sette aerogeneratori alti 180 metri al confine fra Toscana ed Emilia Romagna, con posizionamento delle torri nel territorio comunale. Ricordiamo che il progetto, approvato a fine luglio dalla Regione Toscana, è finito adesso al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Di fronte alle affermazioni di Legambiente che descrivono il maxi eolico ‘Badia del Vento’ come un beneficio ambientale – scrive la Coalizione Tess – è necessario riportare il dibattito su un piano di realtà, fondato su dati scientifici e sul senso di responsabilità verso il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Badia del Vento, Tess contro Legambiente Approfondimenti su Badia del Vento Inceneritore di Acerra, Legambiente: “I gas inquinanti se non c’è vento rischiano di ristagnare” Legambiente mette in guardia sull’inceneritore di Acerra, evidenziando il rischio che, in assenza di vento, i gas inquinanti possano ristagnare nell’area. "Come foglie secche d'Autunno... che non hanno paura del vento", incontro a Grottaminarda contro la violenza sulle donne Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Badia del Vento Argomenti discussi: Badia del Vento, Tess contro Legambiente; Pale eoliche sull’Appennino? Un beneficio collettivo, Legambiente risponde alle critiche; Eolico in Appennino: ’lotta’ tra ambientalisti; Maxi Eolico Badia del Vento: quando l’ideologia ignora dati scientifici e territorio. Badia del Vento, è ancora scontro sul parco Eolico: L'area è fragile, rischio dissestoLegambiente esprime parere favorevole all'opera, contrario il gruppo Tess (Transizione Energetica Senza Speculazione) ... altarimini.it Maxi eolico Badia del Vento: le associazioni sostengono la regione Emilia RomagnaArezzo, 1 novembre 2025 – Maxi eolico Badia del Vento: le associazioni sostengono la regione Emilia Romagna. A sostegno della decisione della Regione Emilia-Romagna di opporsi al progetto eolico ... lanazione.it Il presidente regionale di Legambiente spinge per la realizzazione del progetto ’Badia del Vento’: "Scelta non più rinviabile" - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.