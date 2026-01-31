Gli atleti che si allenano al centro sportivo comunale “Luciano Re Cecconi” trovano spesso le luci spente o fioche. Nonostante l’inaugurazione di giugno 2024, il sistema di illuminazione funziona male: fari che si spengono, torri faro che illuminano a singhiozzo. I ragazzi continuano a correre e allenarsi al buio, in condizioni difficili e pericolose.

Lo sport continua ad allenarsi al buio. L’impianto di illuminazione del centro sportivo comunale “Luciano Re Cecconi“ inaugurato a giugno 2024 dal sindaco Daniela Colombo (nella foto) registra luci spente, fari morenti e torri faro che illuminano a sprazzi, lasciando atleti e ragazzi a correre in condizioni precarie. Una situazione che il gruppo consiliare della Lega ha deciso di portare al centro del dibattito politico presentando un’interpellanza con risposta orale. Il “Re Cecconi“ è il punto di riferimento dell’Atletica Nervianese, società che conta 150 iscritti, molti dei quali bambini e ragazzi del settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby atleti si allenano nel buio al Luciano Re Cecconi

Approfondimenti su Luciano Re Cecconi

Bergamo Tuffi, società sportiva attiva da oltre dieci anni, ha subito un notevole calo di iscritti, passando da quasi 140 a poco più di 30 atleti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Luciano Re Cecconi

Argomenti discussi: Baby atleti si allenano nel buio al Luciano Re Cecconi; Nasce una scuola Ciclismo a Bergamo: Le Marmotte Loreto.

Rugby a Genova, i baby-atleti si allenano per un giorno con i giocatori della nazionaleI giocatori della nazionale di rugby durante l'allenamento con i bambini di Province dell'Ovest, Amatori Genova e Vespe Cogoleto al campo del Macron store di Marassi Genova – Decine di bambini e ... ilsecoloxix.it

BABY ATLETICA | 3–5 ANNI Nel nostro corso di Baby Atletica proponiamo attività strutturate che, attraverso il gioco, favoriscono lo sviluppo delle capacità motorie di base. Questo esercizio con scaletta motoria e riferimenti spaziali è pensato per migliorare - facebook.com facebook