Baby atleti si allenano nel buio al Luciano Re Cecconi
Gli atleti che si allenano al centro sportivo comunale “Luciano Re Cecconi” trovano spesso le luci spente o fioche. Nonostante l’inaugurazione di giugno 2024, il sistema di illuminazione funziona male: fari che si spengono, torri faro che illuminano a singhiozzo. I ragazzi continuano a correre e allenarsi al buio, in condizioni difficili e pericolose.
Lo sport continua ad allenarsi al buio. L’impianto di illuminazione del centro sportivo comunale “Luciano Re Cecconi“ inaugurato a giugno 2024 dal sindaco Daniela Colombo (nella foto) registra luci spente, fari morenti e torri faro che illuminano a sprazzi, lasciando atleti e ragazzi a correre in condizioni precarie. Una situazione che il gruppo consiliare della Lega ha deciso di portare al centro del dibattito politico presentando un’interpellanza con risposta orale. Il “Re Cecconi“ è il punto di riferimento dell’Atletica Nervianese, società che conta 150 iscritti, molti dei quali bambini e ragazzi del settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Luciano Re Cecconi
Italcementi chiusa: Bergamo Tuffi resta a secco. Gli atleti da 140 a 30, si allenano anche a Milano
Bergamo Tuffi, società sportiva attiva da oltre dieci anni, ha subito un notevole calo di iscritti, passando da quasi 140 a poco più di 30 atleti.
Ex Fiera, interrogazione sulla sicurezza dopo l'incidente. Il video: nel cantiere si lavora al buio
Ultime notizie su Luciano Re Cecconi
Argomenti discussi: Baby atleti si allenano nel buio al Luciano Re Cecconi; Nasce una scuola Ciclismo a Bergamo: Le Marmotte Loreto.
Rugby a Genova, i baby-atleti si allenano per un giorno con i giocatori della nazionaleI giocatori della nazionale di rugby durante l'allenamento con i bambini di Province dell'Ovest, Amatori Genova e Vespe Cogoleto al campo del Macron store di Marassi Genova – Decine di bambini e ... ilsecoloxix.it
BABY ATLETICA | 3–5 ANNI Nel nostro corso di Baby Atletica proponiamo attività strutturate che, attraverso il gioco, favoriscono lo sviluppo delle capacità motorie di base. Questo esercizio con scaletta motoria e riferimenti spaziali è pensato per migliorare - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.