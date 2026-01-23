Italcementi chiusa | Bergamo Tuffi resta a secco Gli atleti da 140 a 30 si allenano anche a Milano

Bergamo Tuffi, società sportiva attiva da oltre dieci anni, ha subito un notevole calo di iscritti, passando da quasi 140 a poco più di 30 atleti. La situazione ha portato alla chiusura delle strutture a Bergamo, costringendo gli atleti a spostarsi e allenarsi anche a Milano. La diminuzione di partecipanti evidenzia le sfide attuali nel settore del tuffismo locale.

Bergamo. Erano quasi 140, oggi sono poco più di 30. Si è praticamente sciolta su se stessa Bergamo Tuffi, società sportiva orobica che da oltre dieci anni cresce tuffatori e tuffatrici con risultati importanti sia a livello nazionale che internazionale. Ma oggi è diventata una squadra di tuffi senza piscina. Paradossale, persino buffo, se non fosse vero. Da quando la piscina comunale Italcementi è stata chiusa per ristrutturazione, il primo giugno 2025, Bergamo Tuffi è orfana di vasca. Tutte le altre discipline (nuoto, pallanuoto, sincronizzato e corsi vari) hanno trovato ospitalità nella riaperta piscina del Seminario in Città Alta, grazie agli accordi presi dal Comune: vasca piccola ma sufficiente, in attesa di tornare all’Italcementi nel giugno 2027 – data annunciata per la riapertura.🔗 Leggi su Bergamonews.it

