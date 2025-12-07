Auto prende fuoco durante la marcia | salvi gli occupanti

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle tre della notte scorsa lungo la Strada Comunale di Cerreto-Canova a Pomarance.Dal motore di un'auto, durante la marcia, si sono sviluppate le fiamme. Gli occupanti sono comunque riusciti ad uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo.Il personale dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

