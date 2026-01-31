Australian Open 2026 ecco quando ci sarà la finale

La finale dell’Australian Open 2026 si giocherà domenica 1 febbraio. Sul campo si affronteranno Alcaraz e Djokovic, due dei più forti tennisti del momento. La partita promette di essere uno scontro tra grandi campioni, con i fan già in attesa di vedere chi si aggiudicherà il titolo.

La partita finale dell’ Australian Open 2026 si giocherà domenica 1 febbraio e vedrà protagonisti in campo Alcaraz e Djokovic. Si comincerà alle 9:30. Lo scontro tra Il trentottenne Novak Djokovic raggiunge la sua 38ª finale Slam dal 2008, mentre l’incontenibile Carlos Alcaraz arriva all’appuntamento dopo una battaglia estenuante con Zverev: crampi, due set vinti, poi la rimonta da 4-5 al quinto e un finale travolgente. Sarà il loro decimo confronto diretto: cinque successi per Djokovic, quattro per Alcaraz. Per lo spagnolo sarà la prima occasione di completare il Career Slam a soli ventidue anni, impresa che lo renderebbe il più giovane di sempre.🔗 Leggi su Funweek.it

