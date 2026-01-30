La finale degli Australian Open 2026 si avvicina e ancora non è chiaro quando si giocherà. Al momento, si sa solo che lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, affronterà uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, rispettivamente testa di serie due e quattro, in una sfida che promette grande spettacolo. La data e l’orario ufficiali devono ancora essere comunicati, ma gli appassionati di tennis già si preparano a seguire l’evento, che potrebbe essere trasmesso in chiaro solo sotto certe condizioni.

La finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis metterà di fronte lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 ATP, ed il vincente del match tra l’ azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, ed il serbo Novak Djokovic, numero 4 del seeding. Il match si giocherà domenica 1° febbraio, andrà in scena sulla Rod Laver Arena, sarà l’ultimo dell’intera manifestazione (si giocherà dopo le finali di singolare dei tornei della categoria junior) ed avrà inizio non prima delle 9.30 ora italiana. La diretta tv della finale degli Australian Open 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su Nove soltanto in caso di presenza di Sinner, mentre la diretta streaming sarà disponibile in streaming gratuito su nove. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la finale degli Australian Open 2026? Orario, tv, streaming. In chiaro solo ad una condizione

Approfondimenti su Australian Open 2026

L’edizione 2026 degli Australian Open sarà trasmessa in diretta televisiva, con le semifinali e la finale visibili in chiaro.

Il sorteggio degli Australian Open 2026 sarà definito in base al ranking ATP aggiornato di lunedì 12 gennaio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Sinner-Shelton, vale un posto in semifinale: quando e dove vederlo; Australian Open, tra Sinner e la finale c’è (ancora) Djokovic: il match sarà trasmesso anche in…; Sinner e Musetti ai quarti di finale degli Australian Open: quando e a che ora giocano?; Sinner, quando gioca con Darderi? Orario e dove vedere (tv e streaming) gli ottavi di finale degli Australian Open.

Quando si gioca la finale degli Australian Open 2026: data e orario dell’incontro di tennisDomenica 1 febbraio a Melbourne si giocherà la finale degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2026. In campo ci saranno Carlos Alcaraz, che ha battuto Zverev, e il vincente di ... fanpage.it

Finale Australian Open 2026, quando si gioca? Data e orario dell'ultimo appuntamentoL’Australian Open è entrato nella settimana finale. Lo Slam di Melbourne si prepara a vivere i giorni più intensi con l’inizio dei quarti e le sfide che ci avvicineranno verso la consegna del titolo. tag24.it

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad a x.com

Buongiorno Italia In palio c'è la terza finale consecutiva agli Australian Open per Jannik Sinner! Guarda il match contro Djokovic in chiaro su NOVE e su Eurosport 1 dalle 9:30 - facebook.com facebook