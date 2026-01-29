Lookman non è più incedibile | l’Atalanta chiede meno di 45 milioni Pedullà

L’Atalanta ha deciso di abbassare le sue pretese sul cartellino di Ademola Lookman. La società bergamasca chiede ora meno di 45 milioni di euro, rendendo più concreta la possibilità di una cessione. Quest’estate, Napoli e Inter avevano mostrato interesse, ma nessuna delle due aveva trovato un’intesa con i nerazzurri. Ora, con il prezzo più basso, il club potrebbe decidere di lasciar partire l’attaccante.

Ademola Lookman non è più incedibile per l’Atalanta. Quest’estate il Napoli aveva mostrato interesse per lui, oltre all’Inter, ma nessuna delle due squadre era riuscita a trovare un accordo con la Dea. Ora il Fenerbahce ci sta provando, con gli azzurri che continuano a monitorare il giocatore, soprattutto dopo la partenza di Noa Lang. Come riportato da Alfredo Pedullà su X: Lookman: Dopo la prestazione di ieri l’Atalanta ha deciso di ascoltare offerte. Con un contratto in scadenza 2027 basterebbe meno (forse anche molto meno) dei 45 milioni e passa chiesti la scorsa estate. #Lookman: dopo la prestazione di ieri l’ #Atalanta ha deciso di ascoltare offerte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli mostra interesse per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, nel contesto di una strategia di mercato volta a rinforzare l’attacco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

