Questa domenica alle 17:30 il Borussia Dortmund torna in campo in Bundesliga contro l’FC Heidenheim. Dopo aver perso l’accesso diretto agli ottavi di Champions contro l’Inter, i gialloneri si concentrano sul campionato. La squadra di Kovac cerca punti per risalire in classifica, mentre gli avversari vogliono sorprendere in casa. È una partita importante per entrambi, con il Borussia che vuole riprendere il ritmo e i tre punti.

Sfumato l’accesso diretto agli ottavi nella gara contro l’Inter per il Borussia Dortmund di Kovac è il momento di tornare con la testa al campionato con la sfida interna contro l’FC Heidenheim. I gialloneri ora aspettano l’avversario dei playoff, che potrebbe anche essere un’altra squadra italiana come l’Atalanta, oppure un derby con il Leverkusen. In ogni caso sfida abbordabile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-FC Heidenheim (domenica 01 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Sabato 17 gennaio 2026 alle 15:30 si affrontano Wolfsburg e FC Heidenheim.

