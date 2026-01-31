Asteria e le canzoni del condominio delle emozioni umane

Una giovane studentessa di psicologia di Bergamo ha appena pubblicato il suo secondo album, intitolato «Ferite per tutti». Si tratta di un progetto che unisce musica e emozioni, nato dall’idea di raccontare le diverse sfaccettature dell’animo umano. Le canzoni parlano di sentimenti profondi e di esperienze quotidiane, creando un collegamento diretto con chi ascolta. La ragazza ha spiegato che il suo obiettivo è mettere a nudo le ferite e le emozioni condivise da tutti, attraverso un sound semplice ma intenso.

LA NOVITÀ. Studente di psicologia, l'autrice bergamasca ha realizzato il secondo album «Ferite per tutti». «Sono partita da un senso di colpa per arrivare a dire: mai più triste». Anita Ferrari studia Psicologia in Bicocca, quando fa musica si fa chiamare Asteria come la dea delle stelle cadenti, personaggio della mitologia greca. Ha già due dischi alle spalle compreso l'ultimo «Ferite per tutti», fuori da ieri. È un album intrigante perché parla di relazioni, con gli altri, con sé stessi, in un tempo in cui questo tema dovrebbe essere molto più al centro. Nella stagione dell'isolamento collettivo ben venga un pugno di canzoni che indagano la dimensione relazionale dell'esperienza umana. Asteria e le canzoni del «condominio» delle emozioni umane«Facendo arte è molto importante abituarsi a sentire nel profondo le emozioni e trasferirle in musica senza giudicarle. Le canzoni che scrivo, sebbene possano parlare di emozioni anche negative, ...

