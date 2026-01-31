Asllani espulso alla prima partita con il Besiktas esordio disastoso | gioca solo sei minuti
La prima partita di Asllani con il Besiktas finisce in disastro. Entra in campo al 76’, ma dopo pochi minuti, all’82’, viene espulso per un fallo su un avversario. Gioca appena sei minuti e lascia il campo tra i fischi dei tifosi. Una serata da dimenticare per il nuovo acquisto.
La prima partita di Asllani con il Besiktas è un vero incubo: entra in campo al 76', ma all'82' viene espulso per un bruttissimo fallo su un avversario.🔗 Leggi su Fanpage.it
