Il debutto di Asllani con il Besiktas si trasforma in un disastro. L’ex Inter viene espulso subito, ricevendo un cartellino rosso diretto alla prima partita con la nuova maglia. Una partenza difficile per il centrocampista albanese, che non aveva immaginato un esordio così complicato.

Inter News 24 Asllani Besiktas, un debutto da dimenticare per il centrocampista albanese che rimedia un rosso diretto. Asllani ha catturato l’attenzione dei media turchi, ma per le ragioni sbagliate. L’avventura di Kristjan Asllani, regista classe 2002 ex componente della mediana dei nerazzurri, è iniziata sotto una pessima stella. Il tecnico delle “Aquile Nere” lo ha gettato nella mischia al 76° minuto per rilevare Cengiz Under, l’estroso esterno d’attacco turco con un passato importante tra le fila della Roma. Tuttavia, l’impatto del giovane sulla partita è stato disastroso. Dopo appena sei minuti dal suo ingresso sul rettangolo verde, precisamente al minuto 82, il calciatore arrivato da Milano è stato protagonista di un episodio che ha gelato i suoi nuovi tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Asllani Besiktas, esordio shock per l’ex Inter: espulsione diretta alla prima con la nuova maglia

Approfondimenti su Asllani Besiktas

Il trasferimento di Asllani al Besiktas è ormai ufficiale.

Kristjan Asllani ha superato le visite mediche e si avvicina ufficialmente al trasferimento al Besiktas.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Asllani Besiktas

Asllani espulso all'esordio con il Besiktas: la partita dell'ex Inter dura solo 6 minutiRosso diretto per il centrocampista in prestito dall'Inter. msn.com

#Asllani carica i tifosi del #Besiktas: "Sono nato aquila e lo sarò sempre. Sono stato fatto per lottare" x.com

Ufficiale: Kristjan Asllani saluto il Torino, dove era in prestito, e si trasferisce al Besiktas! Addio o solo arrivederci - facebook.com facebook