asilo chiuso dopo la tragedia i genitori scendono in piazza vogliamo risposte e soluzioni

I genitori dei bambini dell’asilo nido Ambarabà di Soci sono scesi in piazza per chiedere risposte e soluzioni. La scuola è ancora chiusa da più di due mesi, dopo la tragedia di novembre, quando un bambino di due anni è morto rimasto impigliato con la felpa a un albero. I genitori vogliono capire cosa sia successo e come evitare che una cosa simile possa ripetersi.

Bibbiena (Arezzo), 31 gennaio 2026 – L' asilo nido Ambarabà di Soci è chiuso da oltre due mesi, dopo la tragedia dello scorso novembre con la morte di un bambino di due anni, rimasto impigliato con il laccio della felpa ad un albero. E adesso le mamme dei piccoli hanno organizzato per sabato 7 febbraio alle ore 10.30 una manifestazione per riportare la vicenda e soprattutto il servizio chiuso all'attenzione di tutti. Il ritrovo sarà in piazza Tarlati e poi ci sarà un corteo fino in Comune. «Dopo la chiusura del nido siamo stati lasciati soli – dicono un gruppo di genitori dell'asilo nido – Sappiamo che trovare una soluzione non è semplice, ma avremmo avuto bisogno che qualcuno, a partire dal sindaco, ci provasse davvero.

