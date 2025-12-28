I nostri bimbi non sono pacchetti Asilo chiuso la protesta dei genitori

Arcola, 28 dicembre 2025 – Uno striscione appeso fuori dalla scuola del Ponte di Arcola, apparso il 24 dicembre, con un messaggio di protesta decisamente chiaro: "I nostri bimbi non sono pacchetti". E' questa la sintesi della preoccupazione manifestata da alcune famiglie che hanno saputo solo poco tempo fa che i lavori all'asilo e alla mensa non sono finiti e che, quindi, saranno costretti ad accompagnare i loro piccoli in altra sede, all'asilo di Romito. Una decisione inattesa, quella della chiusura della scuola del Ponte. Anche se in qualche modo prevedibile: era palese a tutti che il restyling della struttura, ancora con cantiere a vista non fosse concluso.

