Ascolti tv parte bene Colpa dei sensi Tali e Quali chiude in rialzo

Da ildifforme.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, i dati degli ascolti tv mostrano un testa a testa tra

I dati degli ascolti tv del 30 gennaio assegnano la vittoria a Colpa dei sensi, mentre la finale di Tali e Quali chiude bene e c'è quasi un pareggio Gli ascolti tv del 30 gennaio assegnano la vittoria a Colpa dei sensi: la fiction con Garko e Safroncik parte bene e batte la finale di Tali e Quali che, però, segna un leggero rialzo. Carlo Conti: “Vado a Verissimo ma non c’entra niente Sanremo”, è la verità? Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv parte bene colpa dei sensi tali e quali chiude in rialzo

© Ildifforme.it - Ascolti tv, parte bene Colpa dei sensi, Tali e Quali chiude in rialzo

Approfondimenti su Ascolti TV 30Gennaio

ASCOLTI TV 30 GENNAIO 2026: PARTE COLPA DEI SENSI, LA FINALE DI TALI E QUALI, L’EPICO MATCH SINNER-DJOKOVIC

La finale di “Tali e Quali” ha attirato molta attenzione, portando un pubblico numeroso davanti agli schermi.

Ascolti TV | Venerdì 30 Gennaio 2026. Colpa dei Sensi debutta al 18.7%, Tali e Quali chiude al 18.3%

Ieri sera, su Rai1, è andata in onda la finale di Tali e Quali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

7 Morning Habits That Will Change Your LIFE Instantly

Video 7 Morning Habits That Will Change Your LIFE Instantly

Ultime notizie su Ascolti TV 30Gennaio

Argomenti discussi: Ascolti tv, Striscia in prima serata parte bene (ma Don Matteo non si batte). Del Debbio frena, Formigli ne approfitta - Top e Flop Auditel; Ascolti tv 28 gennaio, 'Una Nuova Vita' con Anna Valle vince prime time; Ascolti Tv: Tali e Quali non decolla, bene Quarto Grado con Andrea Sempio; Ascolti TV 25 gennaio 2026: chi ha vinto tra Amici 25 e Domenica In? Ecco i dati auditel.

Ascolti tv, Striscia in prima serata parte bene (ma Don Matteo non si batte). Del Debbio frena, Formigli ne approfitta - Top e Flop AuditelDon Matteo vince in prima serata, ma Striscia la Notizia conquista quasi 2,8 milioni. Piazzapulita chiude davanti a Dritto e Rovescio. Splendida cornice ... affaritaliani.it

ascolti tv parte beneAscolti tv, riparte bene Striscia la Notizia. Stefano De Martino supera Gerry ScottiGli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1, la serie Don Matteo - giunta alla quindicesima stagione - con Raoul Bova e Nino ... iltempo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.