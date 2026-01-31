ascolti tv parte bene colpa dei sensi tali e quali chiude in rialzo

Questa sera, i dati degli ascolti tv mostrano un testa a testa tra

I dati degli ascolti tv del 30 gennaio assegnano la vittoria a Colpa dei sensi, mentre la finale di Tali e Quali chiude bene e c'è quasi un pareggio Gli ascolti tv del 30 gennaio assegnano la vittoria a Colpa dei sensi: la fiction con Garko e Safroncik parte bene e batte la finale di Tali e Quali che, però, segna un leggero rialzo. Carlo Conti: “Vado a Verissimo ma non c’entra niente Sanremo”, è la verità? Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La finale di “Tali e Quali” ha attirato molta attenzione, portando un pubblico numeroso davanti agli schermi.

Ieri sera, su Rai1, è andata in onda la finale di Tali e Quali.

