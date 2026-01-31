Ascolti TV | Venerdì 30 Gennaio 2026 Colpa dei Sensi debutta al 18.7% Tali e Quali chiude al 18.3%

Ieri sera, su Rai1, è andata in onda la finale di Tali e Quali. La trasmissione ha registrato un ascolto del 18,3%, con il pubblico che ha seguito la vittoria di Daniele Quartapelle. La serata si è conclusa con numeri molto vicini a quelli di Colpa dei Sensi, che ha ottenuto il 18,7%. Entrambi i programmi hanno attirato l’attenzione e hanno mantenuto alta la competitività tra le due proposte televisive.

Nella serata di ieri, venerdì 30 gennaio 2026, su Rai1 la finale di Tali e Quali ( ha vinto Daniele Quartapelle ) interessa 2.608.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 Colpa dei Sensi conquista 2.755.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 The New Toy segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Approfondimenti su Tali e Quali

I dati sugli ascolti tv di venerdì 30 gennaio mostrano che “Tali e Quali 2026” su Rai 1 ha conquistato la prima posizione, attirando il pubblico e portando a casa gli ascolti più alti della serata.

Ultime notizie su Tali e Quali

