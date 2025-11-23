Bormio il comitato No alla tangenziale affila le armi | nuovo ricorso al Tar per difendere la piana dell’Alute

Bormio (Sondrio), 23 novembre 2025 –  Il Comitato a tutela dellAlute e l’associazione Italia Nostra hanno presentato al Tar un nuovo ricorso congiunto contro il decreto regionale di proroga. Con una straordinaria partecipazione di cittadini, il comitato a tutela dells piana verde e il sodalizio Italia Nostra hanno presentato a Bormio, in un incontro aperto al pubblico, le ragioni del ricorso congiunto depositato al Tar della Lombardia.   “Quell’opera non serve a nulla” . Un’azione legale unitaria, volta a chiedere l’annullamento del decreto dirigenziale che ha prorogato i termini per la realizzazione della tangenzialina di Bormio, “un’opera la cui finalità originaria è ormai venuta meno”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

