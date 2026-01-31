Arrestato in Bulgaria il terzo responsabile del sequestro di persona lampo di fine novembre a Prato

Le forze di polizia bulgare hanno arrestato a Pernik un uomo di 48 anni, sospettato di essere il responsabile del sequestro lampo avvenuto a Prato tra fine novembre e inizio dicembre. È il terzo arresto nel blitz internazionale che ha portato alla cattura di un cittadino bulgaro, ritenuto l’autore materiale del sequestro a scopo di estorsione. L’arresto si è concluso nella serata di giovedì, chiudendo una lunga caccia all’uomo iniziata in Italia.

PRATO – Una caccia all’uomo internazionale si è conclusa nella tarda serata di giovedì (29 gennaio) a Pernik, in Bulgaria, dove le forze di polizia locali hanno arrestato un cittadino bulgaro del 1975, ritenuto l’autore materiale di un violento sequestro di persona a scopo di estorsione avvenuto a Prato tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre scorso. L’arresto è il frutto di un’articolata indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Firenze e condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Prato. L’uomo, colpito da un mandato di arresto europeo, è stato rintracciato in una delle sue abitazioni grazie alla sinergia tra l’ufficio dell’esperto per la sicurezza dell’ambasciata italiana a Sofia, la polizia nazionale e la polizia di frontiera bulgara.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Dopo un'accurata indagine durata oltre un anno e mezzo, è stato arrestato il presunto responsabile di numerosi furti con spaccata avvenuti a Prato, colpendo esercizi commerciali e abitazioni.

