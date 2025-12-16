Prato furti con spaccate | arrestato presunto responsabile

Dopo un'accurata indagine durata oltre un anno e mezzo, è stato arrestato il presunto responsabile di numerosi furti con spaccata avvenuti a Prato, colpendo esercizi commerciali e abitazioni. La misura cautelare rappresenta un passo importante nella lotta contro questi reati che hanno creato preoccupazione nella comunità locale.

© Firenzepost.it - Prato, furti con spaccate: arrestato presunto responsabile Dopo una serie di indagini andate avanti per oltre un anno e mezzo, è stato individuato e arrestato l'autore di una lunga serie di furti con spaccata ai danni di esercizi commerciali e abitazioni di Prato L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it 2021-02-26 PRATO - FURTI CON SCASSO E SPACCATE, POLIZIA SMANTELLA LA BANDA La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Raffica di spaccate con tombino di ghisa, arrestato un 47enne. Utilizzava sempre lo stesso metodo - Un uomo originario di Pescia è stato arrestato in via Alfieri a Prato: è accusato di aver messo a segno otto colpi nel giro di un anno e mezzo, utilizzando un tombino per spaccare le vetrine dei negoz ... msn.com

Furto con spaccata in un bar, arrestato un uomo. Ritenuto responsabile di altri 8 episodi - Nella serata di giovedì 11 dicembre, nei pressi di via Alfani a Prato, un uomo dì 47 anni, nativo di Pescia, senza fissa dimora, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, avrebbe ... 055firenze.it

ALESSANDRIA - Finestrini infranti, auto saccheggiate e fiancate danneggiate. Sono diverse le segnalazioni arrivate nelle ultime ore alla redazione di Radio Gold da parte di cittadini che hanno subito furti o atti vandalici sulle proprie automobili. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.