Durante una diretta su Instagram, Arisa ha raccontato di aver sperato di cantare con Fiorella Mannoia a Sanremo, ma alla fine è arrivato Michele Bravi. La cantante ha spiegato che avrebbe voluto interpretare “Quello che le donne non dicono”, ma non è riuscita a realizzare il suo desiderio.

In una diretta Instagram Arisa ha confessato che voleva cantare a Sanremo Quello che le donne non dicono con Fiorella Mannoia, ma Michele Bravi è arrivato prima di lei Oggi sono stati annunciati i duetti e le cover di Sanremo e Arisa canterà Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. Più tardi, rispetto all’annuncio, l’artista ha fatto una diretta Instagram per svelare un retroscena. Alla stessa diretta, infatti, ha partecipato Fiorella Mannoia. Arisa ha rivelato che le aveva chiesto di duettare insieme per la serata del 27 febbraio a Sanremo, ma la collega era stata già “prenotata” da Michele Bravi che, oltre ad essere un grande cantante, è anche un suo amico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Arisa: “Volevo duettare con Fiorella Mannoia a Sanremo ma…”

Approfondimenti su Sanremo Fiorella

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sanremo Fiorella

Sanremo 2026, Arisa al Festival con ‘Magica favola’: significato e testo del branoLa cantante torna sul palco dell’Ariston per l’ottava volta e lo fa con una canzone intima e introspettiva che potrebbe avere le carte per conquistare tutti. libero.it

Sanremo 2026, Arisa con Magica favola: le anticipazioni sul branoIl ritorno di Arisa a Sanremo 2026 con Magica favola: la cantante racconta il brano e il suo romantico disordine sul palco dell'Ariston ... 105.net

Alfa, TonyPitony, Fiorella Mannoia alcuni degli altri artisti presenti - facebook.com facebook