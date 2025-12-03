Ho visto Sanremo a casa di De Andrè I suoi commenti erano simpatici e taglienti ma che non si possono ripetere! | Fiorella Mannoia in tour con Anime Salve

“ Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve ” è il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia. Si parte il 27 giugno 2026 dall’Arena del Mare al Porto Antico di Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Una serie di concerti che celebrerà uno degli album più amati e importanti della storia della musica italiana, uscito nel 1996. In scaletta i brani del disco, ma anche le altre hit di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre. “Non potrò cantare la canzone in dialetto genovese ‘ Â cúmba ‘ – ci racconta Fiorella Mannoia – perché non è il mio e non avrei la giusta pronuncia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto Sanremo a casa di De Andrè. I suoi commenti erano simpatici e taglienti, ma che non si possono ripetere!”: Fiorella Mannoia in tour con Anime Salve

Approfondisci con queste news

C'è chi ha visto la lista dei concorrenti di Sanremo ed è rimasto deluso, E CHI MENTE. Ecco i nomi dei big che non sono stati esclusi dal Festival o che hanno rifiutato di partecipare: #radiodoc #sanremo #Ariston - facebook.com Vai su Facebook

“Ho visto Sanremo a casa di De Andrè. I suoi commenti erano simpatici e taglienti, ma che non si possono ripetere!”: Fiorella Mannoia in tour con Anime Salve - La cantante porta in tour l'album Anime Salve e rivela il commovente incontro con Faber: "Mi abbracciò forte e mi insegnò a non giudicare" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Tommaso Paradiso: "Casa Paradiso" con vista Sanremo? "Prima o poi..." - Il disco esce venerdì 28 novembre prima del possibile debutto in gara al Festival e prima del nuovo tour nei palasport. Segnala radioitalia.it

Sanremo 2026, La Niña: “Io esclusa? Mai inviato alcun brano” - (Adnkronos) – La Niña non ci sta a essere elencata tra gli artisti che Sanremo 2026 ha lasciato a casa. Come scrive msn.com

Tananai: «Ho paura di perdere i capelli e che i serpenti escano dal wc. Sanremo? Avrei preferito spaccare senza arrivare ultimo» - Tananai, cantautore milanese con due Festival di Sanremo alle spalle, tre album sul curriculum e un nuovo singolo, racconta le sue fobie ad Alessandro Cattelan durante ... Come scrive leggo.it

"Sul palco a Sanremo la vidi di spalle: era puro carisma" - E infine il privilegio di starle vicino per un anno e mezzo continuativamente, per scrivere la sua ... msn.com scrive