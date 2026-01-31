Approvato via libera regionale a iniziativa condivisa per affrontare emergenza frana a Carrega Ligure

Il Consiglio regionale della Liguria ha dato il via libera a una mozione bipartisan per affrontare l’emergenza frana a Carrega Ligure. Tutti i gruppi politici hanno votato a favore, aprendo la strada a un’azione coordinata tra enti locali, autorità e comunità. Ora si attende un piano condiviso per intervenire subito e ridurre i rischi.

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità una mozione bipartisan che apre la strada a un’azione condivisa tra enti locali, autorità competenti e comunità per affrontare l’emergenza causata dalla frana che ha colpito Carrega Ligure. L’approvazione, avvenuta in seduta plenaria, rappresenta un passo cruciale dopo settimane di tensione e preoccupazione tra i residenti, che vivono in una zona a rischio elevato da fenomeni franosi. La mozione, promossa da diversi gruppi politici, punta a coordinare gli interventi per garantire sicurezza, monitoraggio continuo e pianificazione a lungo termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Approvato via libera regionale a iniziativa condivisa per affrontare emergenza frana a Carrega Ligure Approfondimenti su Carrega Ligure Emergenza Proteggersi da furti e truffe con una chat condivisa: l'iniziativa del gruppo Sos Indipendente Romagna Emergenza lupi, Parma (Pd): “Preoccupazione condivisa. Ora un piano vero per dare risposta alle persone" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Carrega Ligure Emergenza Argomenti discussi: Nelle scuole di Roma e del Lazio arriva lo psicologo: dalla Regione via libera al progetto; Tolentino, approvato il progetto di Palazzo Fidi: via libera dalla Conferenza Regionale; Via libera alla finanziaria regionale; Approvato il Defr – Via libera a maggioranza al Documento economia e finanza regionale. Via libera alla finanziaria regionaleIl Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge di Stabilità 2026-2027 da circa 11,6 miliardi. Il via libera ha evitato il secondo mese di esercizio provvisorio, ma è arrivato con i soli c ... rainews.it Edicole, via libera alle agevolazioni Irap: emendamento approvato in RegioneRegione Piemonte, ok all’emendamento sulle agevolazioni Irap per edicole. Protopapa (Lega): Sostegno a comparto storico e presidio sociale ... ilpiccolo.net Consiglio regionale compatto sull’ordine del giorno per progettare un intervento sulla SP147 per Carrega Ligure. - facebook.com facebook Frana a Carrega Ligure, ok in consiglio regionale a mozione bipartisan. Approvato con sostegno maggioranza un odg di Coluccio (M5S) #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.