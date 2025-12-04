Emergenza lupi Parma Pd | Preoccupazione condivisa Ora un piano vero per dare risposta alle persone

“Sulla gestione del lupo, oggi più che mai, servono serietà, responsabilità e unità istituzionale. Le preoccupazioni espresse dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad sono reali e condivise anche dalla Regione: gli episodi segnalati nel riminese, dalle predazioni agli avvistamenti in prossimità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Emergenza lupi, Parma (Pd): “Preoccupazione condivisa. Ora un piano vero per dare risposta alle persone"

News recenti che potrebbero piacerti

RTA VIDEOTARO. . Ieri sera, all’interno del programma di Canale 5 "Dentro la Notizia", è stato affrontato il tema dell’emergenza lupi che sta interessando l’Appennino. Ai microfoni è intervenuto anche il sindaco di Tornolo, Renzo Lusardi, che ha parlato delle - facebook.com Vai su Facebook

Emergenza lupi. Parma (Pd): “Vicini alle richieste di territori e sindaci” - A intervenire sulla questione anche la consigliera regionale Dem Alice Parma. Come scrive chiamamicitta.it

Allarme lupi in città. Parma interroga la Regione: "Serve più prevenzione" - Emergenza lupi, "è urgente che anche a livello nazionale e regionale si avviino nuove forme di gestione, attente ai territori e ai loro bisogni". Scrive ilrestodelcarlino.it

Parma (Pd): "Stop lupi dopo attacchi a Rimini" - Rendere "inospitale" il territorio per fermare la ‘calata’ dei lupi dall’Appennino. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Comitato 'Emergenza lupi' Quartiere 11 respinge accuse di allarmismo e ignoranza - "Si vuole fare passare il paradigma che il problema siamo noi, non i lupi e che quasi, come ha detto il signore di Corpolò a cui hanno ucciso il cane, dobbiamo andare via lasciando il nostro territori ... msn.com scrive

Emergenza lupi, attaccano le galline e fanno una strage. Allarme tra gli allevatori - CUPRAMONTANA Si susseguono le segnalazioni di lupi nelle campagne della Vallesina, e sui social scattano l’allarme e l’invito a fare attenzione. Segnala corriereadriatico.it

Emergenza lupi, accolto l'appello dei sindaci: la Prefettura convoca un tavolo tecnico - SPRESIANO (TREVISO) – L’appello del sindaco di Spresiano Marco Della Pietra è stato raccolto: verrà convocato già la prossima settimana il tavolo tecnico per fronteggiare l'emergenza lupi nell’area ... Riporta ilgazzettino.it