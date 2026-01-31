Appalti Enel ai Casalesi svolta in Appello per imprenditore

Da casertanews.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Appello di Napoli ha confermato l’assoluzione di Giuseppe Iannone, 70 anni, accusato di aver preso parte a appalti Enel coinvolti con i Casalesi. La decisione è arrivata dopo il rito abbreviato, con la stessa sentenza che aveva già liberato l’imprenditore in primo grado. La vicenda aveva suscitato molte polemiche e ora si chiude con un verdetto più severo per l’imprenditore.

La quinta sezione della Corte di Appello di Napoli presieduta da Andrea Rovida e come consiglieri Maria Delia Gaudino e Cettina Scogliamiglio, ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal gup del tribunale di Napoli all’esito di rito abbreviato, nei confronti di Giuseppe Iannone, 70enne.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Enel Casalesi

Appalti ai Casalesi, imprenditore assolto in abbreviato

Giuseppe Iannone, imprenditore di San Cipriano d’Aversa, è stato assolto dall’accusa di aver gestito gli appalti Enel nel Casertano per conto del clan dei Casalesi.

Appalti Rfi in mano ai Casalesi, stop al 'tira e molla' della competenza

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Enel Casalesi

Argomenti discussi: SAN CIPRIANO D’AVERSA - Associazione mafiosa ed estorsione aggravata, confermata l’assoluzione per l’imprenditore Iannone anche in appello; Appalti ai Casalesi, imprenditore assolto in Appello.

Corruzione sugli appalti Enel, la verità dell’imprenditoreLa verità dell’imprenditore da cristallizzare in contraddittorio, da fissare attraverso le domande di accusa e difesa per mettere da parte in anticipo la prova in vista di un eventuale processo. quotidianodipuglia.it

Appalti truccati tra Campania e Sicilia, richieste 33 misure cautelari. Coinvolti imprenditori, casalesi e mafiaLa Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha presentato al gip 33 richieste di misure cautelari per un presunto sistema di appalti truccati tra Campania e Sicilia; perno sarebbe un imprenditore ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.