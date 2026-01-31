Appalti Enel ai Casalesi svolta in Appello per imprenditore

La Corte di Appello di Napoli ha confermato l’assoluzione di Giuseppe Iannone, 70 anni, accusato di aver preso parte a appalti Enel coinvolti con i Casalesi. La decisione è arrivata dopo il rito abbreviato, con la stessa sentenza che aveva già liberato l’imprenditore in primo grado. La vicenda aveva suscitato molte polemiche e ora si chiude con un verdetto più severo per l’imprenditore.

La quinta sezione della Corte di Appello di Napoli presieduta da Andrea Rovida e come consiglieri Maria Delia Gaudino e Cettina Scogliamiglio, ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal gup del tribunale di Napoli all'esito di rito abbreviato, nei confronti di Giuseppe Iannone, 70enne.

