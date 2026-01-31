Anziani legati e sedati, 7 misure cautelari i struttura vicino Roma

Vicino Roma, sette persone sono finite sotto inchiesta dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto anziani legati e sedati all’interno di una residenza per anziani. Le autorità hanno emesso sette misure cautelari, coinvolgendo dipendenti e responsabili della struttura. L’indagine continua per chiarire tutto quello che è successo all’interno della struttura.

Un’indagine condotta dalle autorità italiane ha portato all’emissione di sette misure cautelari nei confronti di dipendenti e responsabili di una struttura residenziale per anziani ubicata nei pressi di Roma. I provvedimenti, disposti dal magistrato competente, sono il frutto di un’approfondita attività investigativa che ha messo in luce gravi abusi su persone anziane, spesso non autosufficienti, sottoposte a trattamenti umilianti e degradanti. Tra i fatti accertati, l’uso sistematico di legami fisici per controllare i pazienti, spesso senza giustificazione medica, e l’amministrazione di sedativi in dosi eccessive, senza prescrizione o controllo sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

I carabinieri del NAS di Roma hanno arrestato sette persone, tra operatori e responsabili, nella comunità alloggio per anziani nei Castelli Romani.

