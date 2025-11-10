Garlasco l'avvocato Lovati minacciato di morte con una lettera anonima | È meglio che stai zitto

"L'è mei che te sta ciu" ("È meglio che stai zitto"): è questo il messaggio contenuto in una lettera anonima trovata sotto la porta dello studio dell'avvocato Massimo Lovati sabato scorso. Il suo legale: "Potrebbe anche essere indirizzata a me. Non voglio rimetterci le penne". Presentata denuncia ai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

