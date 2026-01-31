Anno giudiziario Sottani | Giustizia divisa tra privilegiati ed esclusi il diritto penale è dell’insicurezza

Questa mattina si è aperto l’anno giudiziario con un allarme sulla situazione della giustizia in Italia. Il procuratore Sottani ha parlato di un sistema diviso tra chi può permettersi privilegi e chi invece viene lasciato indietro. Ha anche detto che il diritto penale si sta spostando verso l’insicurezza, con un aumento di reati come droga, violenza di genere, furti in casa e risse di strada. La cronaca di questi mesi mostra un quadro di recrudescenza che preoccupa tutte le forze dell’ordine.

Un quadro di "recrudescenza" di reati, dalla droga alla violenza di genere, fino ai furti in abitazione e alle risse di strada. È quanto segnalato da Sergio Sottani, procuratore generale presso la Corte d’appello di Perugia, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Una relazione in.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Anno giudiziario 2024 “Il diritto penale tra etica e giustizia”, incontro a Casa Sanfilippo Mercoledì 10 dicembre alle ore 16:30 si terrà presso Casa Sanfilippo, nel Parco archeologico della Valle dei Templi, un incontro intitolato “Il diritto penale tra etica e giustizia”. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Anno giudiziario 2024 Argomenti discussi: Anno giudiziario, Sottani: Giustizia divisa tra privilegiati ed esclusi, il diritto penale è dell’insicurezza; Anno giudiziario, Sottani: 'Giustizia divisa tra privilegiati ed esclusi, il diritto penale è dell'insicurezza'; Anno giudiziario e tensioni: Siamo una macchina senza gli ingranaggi; Inaugurato a Perugia l’anno giudiziario | Allarmante recrudescenza per droga, violenza di gene... Verini, vero problemi della giustizia è la durata dei processiPartecipando a Perugia all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ascoltando le relazioni del presidente della Corte d'appello Barbuto, del procuratore generale Sottani, di rappresentanti di avvocati, ... ansa.it Inaugurato l'anno giudiziario alla Corte d'Appello di Perugia. La presidente della Regione Stefania Proietti: potenziare gli uffici significa rafforzare la sicurezza, la ...(UNWEB) – Perugia, – Nell'aula Goretti della Corte d'appello di Perugia si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 del distretto umbro. Alla cerimonia erano presenti la presi ... umbrianotizieweb.it La situazione del penitenziario di Cremona illustrata all'anno giudiziario dalla presidente della Camera Penale della Lombardia Orientale Leggi tutto - facebook.com facebook Questa mattina ho partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario a Palermo, un momento istituzionale importante per riflettere sullo stato della giustizia e sulle sfide concrete che il nostro Paese deve affrontare. Tra i dati presentati c’è una re x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.