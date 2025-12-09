Il diritto penale tra etica e giustizia incontro a Casa Sanfilippo

Mercoledì 10 dicembre alle ore 16:30 si terrà presso Casa Sanfilippo, nel Parco archeologico della Valle dei Templi, un incontro intitolato “Il diritto penale tra etica e giustizia”. Organizzato dalla Libera Università Agrigentina – Auser, l'evento affronterà tematiche legate alle interconnessioni tra i principi etici e le applicazioni della giustizia penale.

L’attività della Libera Università Agrigentina – Auser prosegue con un nuovo e appuntamento mercoledì 10 dicembre alle ore 16:30, presso la sala conferenze di Casa Sanfilippo del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. È in programma una conversazione sul tema “Il diritto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondisci con queste news

Il docente di Diritto penale internazionale parla di «Caos», volume realizzato con Emanuela Fronza, che verrà presentato a Brescia mercoledì 10 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

4? Stefanie Hubig, Ministra della giustizia del governo tedesco, su Al Buti. ? "La Corte penale internazionale è una conquista del diritto internazionale. Il suo principio fondante non ha perso nulla della sua forza persuasiva: i crimini di guerra e i crimini cont Vai su X

AI e diritto penale: benefici e pericoli di una dis-umanizzazione della giustizia - L’esigenza di celerità e di contenimento del carico processuale ha determinato per la giustizia crescenti pressioni provenienti dal mondo ... diritto.it scrive