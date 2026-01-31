Anno giudiziario il presidente Barbuto traccia il bilancio | giustizia sotto pressione ma i risultati ci sono E in aula si affaccia l’intelligenza artificiale

Il presidente della Corte d’appello di Perugia, Giorgio Barbuto, ha aperto l’anno giudiziario con un discorso chiaro e diretto. Ha parlato dei risultati ottenuti, ma anche delle difficoltà che la giustizia umbra continua a vivere. Barbuto ha sottolineato che la pressione sulle aule e sui tribunali rimane forte, anche se ci sono segnali di miglioramento. In aula, si è visto anche l’arrivo dell’intelligenza artificiale, una novità che potrebbe cambiare il modo di lavorare dei giudici. La strada è ancora lunga, ma i primi passi sono

Il presidente della Corte d'appello di Perugia, Giorgio Barbuto, ha aperto il nuovo anno giudiziario con un discorso che oscilla tra l'orgoglio per i risultati raggiunti e la preoccupazione per le criticità (ormai) strutturali che attanagliano la giustizia umbra. "Una società che non crede nella.

