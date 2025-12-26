Calciomercato Inter si lavora sotto traccia per Chiesa! Ci sono stati sondaggi

Calciomercato Inter. La fascia destra è diventata uno dei dossier più delicati sul tavolo della dirigenza dell’Inter. L’assenza prolungata di Denzel Dumfries, che potrebbe rientrare soltanto nel mese di marzo, ha aperto una riflessione profonda non solo in vista del mercato di gennaio, ma anche in prospettiva estiva. Il problema non riguarda solo il presente: Luis Henrique non rappresenta ancora una garanzia assoluta, mentre Matteo Darmian continua a offrire affidabilità tattica ma senza più la continuità fisica di un tempo. In questo contesto, Cristian Chivu avrebbe bisogno di un profilo pronto, già formato, capace di dare subito equilibrio e soluzioni sull’out destro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, cosa c'è sotto l'albero: un colpo in fascia e uno in difesa; Dejan Stankovic torna in panchina: ufficiale la nuova squadra; Serie A, Calciomercato Inter – Un difensore sicuro a gennaio: nomi e scenari; L'Inter vuole svecchiare la difesa: affondo per il 18enne Mlacic, gioiello dell'Hajduk Spalato.

Inter scatenata sotto Natale: i nerazzurri di Chivu vogliono Vicario per sostituire Sommer e Palestra per rinforzare la fascia destra - In porta l'obiettivo è Guglielmo Vicario, attuale numero 1 del Tottenham ma con tanta voglia di tornare in Italia. eurosport.it