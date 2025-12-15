Reb Reiner da autorità massimo riserbo sulla morte del regista e di sua moglie

Le autorità di Los Angeles continuano a mantenere il massimo riserbo sulle indagini riguardanti la tragica scomparsa del regista e attore Rob Reiner e di sua moglie, Michele Singer, trovati deceduti nella loro residenza a Brentwood. La vicenda ha suscitato grande attenzione, ma ancora nessuna dettaglio ufficiale è stato reso noto.

Le autorità di Los Angeles mantengono il massimo riserbo intorno alle indagini sulla morte del regista e attore Rob Reiner e di sua moglie, Michele Singer, trovati morti nella loro casa nel quartiere di Brentwood. Le forze dell'ordine stanno indagando su un caso di "apparente omicidio", ha detto il capitano Mike Bland del dipartimento di polizia di Los Angeles. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno dichiarato di aver risposto a una richiesta di assistenza medica poco dopo le 15:30 del pomeriggio di domenica 14 dicembre. Il regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati morti domenica 14 dicembre nella loro abitazione. Secondo fonti vicine alla famiglia, rilanciate da People, a ucciderli sarebbe stato il figlio trentaduenne Nick Hollywood sotto shock per la sco