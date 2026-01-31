Anche Delia Buglisi salirà sul palco di Sanremo 2026
Delia Buglisi, giovane cantante siciliana di Paternò, si prepara a salire sul palco dell’Ariston. Dopo aver conquistato il pubblico a X Factor ’25, la cantante si esibirà durante la serata cover del Festival di Sanremo 2026, accompagnata da Serena Brancale. È un sogno che si realizza per la giovane artista, che da tempo desiderava calcare quel palco. Ora il suo nome si aggiunge alla lista delle protagoniste di questa edizione.
