Concerto di Capodanno sul palco di piazza Duomo arriva anche Delia di X Factor

Cataniatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto di Capodanno a Catania si arricchisce con l’arrivo di Delia, nota per la sua partecipazione a X Factor. Sul palco di piazza Duomo, la giovane artista si unisce agli altri musicisti per celebrare l’inizio del nuovo anno con musica dal vivo e momenti di festa.

È Delia la “cantante X” attesa per completare la line-up degli artisti che si esibiranno la notte del 31 dicembre in piazza Duomo a Catania. Una partecipazione anticipata dal sindaco Enrico Trantino durante la presentazione del programma delle festività promosso dal Comune, e adesso svelata e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Natale 2025 e Capodanno 2026 a Catania | oltre 70 eventi tra musica tradizione e grande spettacolo - Zazoom Social News

Capodanno in piazza con Alex Britti | cosa prevede la serata che aprirà il 2026 - Zazoom Social News

concerto capodanno palco piazzaCapodanno “per tutti”: concerto al Municipale, in piazza Mr Rain e il djset di Radio 105 - Sarà un Capodanno "per tutti", così ha sintetizzato la sindaca Katia Tarasconi al termine della conferenza stampa in cui sono state presentate le ... Scrive piacenzasera.it

concerto capodanno palco piazzaCapodanno 2026 a Catania: Ghali in concerto in piazza Duomo - Per il Capodanno 2026, il Comune di Catania ha organizzato un grande evento in piazza Duomo, cuore pulsante del centro storico, per accogliere il nuovo anno con musica e spettacolo di qualità. Riporta catania.mobilita.org