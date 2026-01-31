Il Partito Democratico critica la strategia di Giorgia Meloni. Secondo il segretario del Pd, Enrico Boccia, la premier punta a costruire alleanze solide nel centrodestra, lasciando da parte i problemi del Mezzogiorno. Boccia dice che il governo preferisce concentrarsi sulla stabilità politica, trascurando le emergenze che colpiscono le regioni del Sud. La questione del Sud resta in secondo piano, mentre si cercano accordi di lunga durata nel centrodestra.

Il segretario del Partito Democratico, Enrico Boccia, ha criticato la strategia del governo guidato da Giorgia Meloni, sottolineando che la leader di FdI è orientata a consolidare alleanze stabili all’interno del centrodestra piuttosto che affrontare le gravi emergenze che affliggono il Mezzogiorno. L’analisi del Pd emerge in un momento di crescente tensione sulle politiche regionali, con il Sud che continua a registrare divari strutturali in termini di sviluppo economico, infrastrutture e servizi sociali. Boccia ha evidenziato come la priorità del governo sembri essere il mantenimento dell’unità del centrodestra, con particolare attenzione al rapporto con Matteo Salvini e alla coesione tra i partiti alleati, piuttosto che affrontare le criticità che colpiscono le regioni meridionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Analisi del Pd: Meloni orientata a coalizioni stabili, non alle criticità del Mezzogiorno

