Malagò sindaco di Roma? L' idea mi fa sorridere risponde lui

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oggi mancano 56 giorni a Milano-Cortina, qualcuno é in preda al panico. Ma io sono sereno, ogni giorno che manca serve moltissimo", dice Malagò. "Fino al 6 febbraio, quando ci sarà la cerimonia inaugurale, c'é un viaggio della fiaccola: 12 mila chilometri. In 60 città la fiaccola dormirà la sera, tantissimi sportivi giganti del passato - continua - Siamo partiti con un trio dallo Stadio dei Marmi e continuiamo sul territorio. La fiamma passerà in tutti i siti Unesco italiani". "Da una parte mi fa sorridere la domanda. Non so perché nascano queste voci". Giovanni Malagò risponde così alle domande in diretta su Rtl 102. 🔗 Leggi su Iltempo.it

malag242 sindaco di roma l idea mi fa sorridere risponde lui

© Iltempo.it - Malagò sindaco di Roma? "L'idea mi fa sorridere", risponde lui

Roma, l'idea di Verdone «sindaco» per rilanciare le librerie indipendenti: dehors e spuntino con aperitivo - E come tali vanno sostenute e rilanciate nella difficile sfida con i colossi multinazionali e le vendite online ... roma.corriere.it scrive