Malagò sindaco di Roma? L' idea mi fa sorridere risponde lui
"Oggi mancano 56 giorni a Milano-Cortina, qualcuno é in preda al panico. Ma io sono sereno, ogni giorno che manca serve moltissimo", dice Malagò. "Fino al 6 febbraio, quando ci sarà la cerimonia inaugurale, c'é un viaggio della fiaccola: 12 mila chilometri. In 60 città la fiaccola dormirà la sera, tantissimi sportivi giganti del passato - continua - Siamo partiti con un trio dallo Stadio dei Marmi e continuiamo sul territorio. La fiamma passerà in tutti i siti Unesco italiani". "Da una parte mi fa sorridere la domanda. Non so perché nascano queste voci". Giovanni Malagò risponde così alle domande in diretta su Rtl 102. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Oggi celebriamo un nuovo passo in avanti per la salute di Roma! Ti aspettiamo oggi sabato 29 novembre alle ore 11:30, insieme al sindaco Roberto Gualtieri, per l’inaugurazione della nuova Farmacia Comunale Malaga, all’interno del centro commerciale - facebook.com Vai su Facebook
Roma, l'idea di Verdone «sindaco» per rilanciare le librerie indipendenti: dehors e spuntino con aperitivo - E come tali vanno sostenute e rilanciate nella difficile sfida con i colossi multinazionali e le vendite online ... roma.corriere.it scrive
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it