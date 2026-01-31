Milano si prepara a vivere una serata di musica con Amii Stewart. La cantante statunitense ha esaurito i biglietti dei due concerti al Blue Note, dimostrando che il suo talento e il suo amore per la città sono ancora vivi. Nonostante il passare degli anni, Stewart si sente forte e pronta a regalare nuove emozioni ai suoi fan.

Milano – Passa il tempo, ma il legame di Amii Stewart con Milano rimane inattaccabile come dimostra una prevendita che ha mandato esauriti entrambi i concerti di questa sera al Blue Note. Era, infatti, l’estate del ’79 quando la sua versione di “Knock on wood” deflagrò in tutti i juke box della penisola inducendo il venerando Eddie Floyd, autore di quella hit indifferente ai tempi e alle mode, ha farle personalmente i complimenti esortandola - col pensiero agli 8 milioni di copie vendute un po’ ovunque - ad incidere qualche altra cosa di suo se ne avesse trovata l’ispirazione. Le radici rhythm’n’blues, blues, jazz e soul, consentono infatti ad Amy Paulette Stewart di lasciare un’impronta personalissima su qualsiasi brano si trovi ad interpretare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amii Stewart sbanca il botteghino: “Gli anni passano, non mi spavento. Coltivo il mio talento, il mio amore”

Approfondimenti su Amii Stewart

