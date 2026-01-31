America' s Cup Abodi | Ognuno di questi eventi per me è come un figlio

Il ministro Abodi ha parlato della prossima America’s Cup a Napoli nel 2027. Ha detto che per lui ogni grande evento, come questo, è come un figlio. La città si prepara ad accogliere una competizione di livello internazionale, inserendola in una strategia più ampia di eventi che possano lasciare un segno duraturo. Abodi sottolinea l’importanza di usare bene le risorse e di puntare su credenziali solide per portare a casa risultati concreti.

“ L’America’s Cup ” a Napoli nel 2027 “è un’altra faccia di una strategia che punta ad ospitare grandi avvenimenti avendo le credenziali giuste utilizzando bene le risorse per lasciare buone eredità. Con l’obiettivo di migliorare la cultura sportiva delle singole discipline e avere una maggiore pratica sportiva – perché ne abbiamo bisogno per contrastare sedentarietà e solitudine – per far conoscere ancora meglio non soltanto i luoghi che già si conoscono ma anche altri. Vedo solo il valore aggiunto e ognuno di questi eventi per me è come se fosse un figlio “. Così il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, in una intervista a LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

